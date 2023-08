Maarten van Rossem neemt Vandaag Inside onder vuur en werpt serieuze vraag op

Maarten van Rossem vraagt zich af of de mannen van Vandaag Inside de Nederlandse democratie wel een goed hart toedragen. Onder meer de uitspraken van René van der Gijp over Frans Timmermans zijn bij hem niet in goede aarde gevallen.

Van der Gijp waarschuwde in aanloop naar het nieuwe seizoen van Vandaag Inside dat Timmermans 'eraan gaat', terwijl Johan Derksen de (beoogde) lijsttrekker van de nieuwe combinatie PvdA/GroenLinks 'levensgevaarlijk' noemde. "Die lui van… hoe heet dat programma? VI. Je zet jezelf toch wel te kijk als je vertelt dat je hem van tevoren kapot gaat maken. Jongejongejonge", aldus Van Rossem in zijn podcast.

"Dragen deze lui (Wilfred Genee, Derksen en Van der Gijp, red.) de Nederlandse democratie een goed hart toe?", vraagt hij zich hardop af. "Dat vraag je je wel een klein beetje af. Aan de andere kant is het natuurlijk zo: de kijkers van dat programma dat zijn toch niet zulke linkse stemmers, denk ik, dus dat zal er niet van komen."

In de studio van De Slimste Mens zullen Van Rossem en Derksen elk geval niet tegenkomen. Het boegbeeld van Vandaag Inside peinst er niet over om aan te schuiven als kandidaat bij het populaire televisieprogramma, waar Van Rossem het enige jurylid van is.

