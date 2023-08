Malen laat zich zien bij seizoensstart Borussia Dortmund: prachtgoal én twee assists

Donyell Malen heeft zijn visitekaartje bij Borussia Dortmund weer eens afgegeven. De Nederlandse spits gaf in de DFB-Pokal tegen Schott Mainz twee assists én maakte een doelpunt in de 1-6 overwinning. Daarmee was hij van alle spelers op het veld bij de meeste goals betrokken, gevolgd door Sébastien Haller. De oud-Ajacied maakte twee doelpunten in de eerste ronde van het bekertoernooi, dat traditioneel voor de start van de Bundesliga plaatsvindt. Jeremie Frimpong vond het doel namens Bayer Leverkusen tijdens de 0-8 zege op Teutonia Ottensen.

