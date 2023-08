Manchester City bevestigt transfer van zestig miljoen euro

Manchester City heeft de komst van Jérémy Doku bevestigd. De vleugelspeler komt over van Stade Rennais en tekent een vijfjarig contract in het Etihad Stadium. Zijn transfersom bedraagt ongeveer zestig miljoen euro.

De 21-jarige Doku, veertienvoudig international van België, speelde sinds 2020 voor Stade Rennais, nadat hij voor minstens 26 miljoen euro was overgekomen van Anderlecht. In dienst van Stade Rennais was hij goed voor 92 officiële wedstrijden, waarin hij 12 keer scoorde en 10 assists gaf.

"Dit is een prachtige dag voor mij, zowel persoonlijk als op sportief gebied", zegt Doku in een eerste reactie. "Manchester City is de beste ploeg ter wereld, dus het is heel bijzonder om hier te tekenen. Ik ben een jonge speler die nog veel te leren heeft. Ik ga ongetwijfeld een betere speler worden doordat ik kan samenwerken met Pep (Guardiola, red.) en alle wereldspelers die hier spelen."

Doku kan op beide flanken in de voorhoede uit de voeten, maar wordt met name ingezet als rechtsbuiten. Hij werd in het seizoen 2021/22 geplaagd door spier- en knieblessures, waardoor zijn ontwikkeling stokte, en worstelde ook in de eerste maanden van 2022/23 met blessureleed. Mede daardoor had hij niet altijd een basisplek en moest hij het ook stellen met invalbeurten.