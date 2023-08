Mattéo Guendouzi schrikt zich wezenloos: inbrekers slaan terwijl hij op het veld staat bij hem toe

Mattéo Guendouzi is het slachtoffer geworden van een inbraak bij hem thuis. Terwijl de 24-jarige middenvelder met Olympique Marseille een oefenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen speelde, kreeg hij het verschrikkelijke nieuws te horen.

Ten tijde van de inbraak waren Mae Rfsk, de partner van Guendouzi, en hun tweejarige dochter thuis. Gealarmeerd door verdachte geluiden belde Rfsk meteen de politie alvorens zij erin slaagde de indringers te verjagen. Zij kon echter niet voorkomen dat de inbrekers een Rolex met een geschatte waarde van 20.000 euro meenamen.

Artikel gaat verder onder video

Op beelden die rondgaan op social media is het moment te zien waarop Guendouzi wordt geïnformeerd over wat er bij hem thuis is gebeurd. Het is goed te zien dat de voormalig middenvelder flink schrikt. Op het moment dat hij met zijn handen naar zijn hoofd gaat, stopt het filmpje.