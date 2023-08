Maurice Steijn en Devyne Rensch onder de indruk: 'Vanuit alle standen schiet hij ze erin'

Georges Mikautadze heeft niet veel tijd nodig gehad om indruk te maken in zijn nieuwe omgeving. Ajax maakte woensdagmorgen melding van de komst van de Georgische aanvaller, die niet veel later zijn entree maakte op het trainingsveld. Zowel Maurice Steijn als Devyne Rensch vertelde ’s middags op de persconferentie dat de aanwinst het net meermaals deed trillen.

“Wat hij vooral goed kan - ik denk dat Devyne me daar wel in zal steunen - is dat hij doelpunten kan maken”, reageerde Steijn desgevraagd naar de nieuwste aanwinst. “Dat hadden we op de beelden al gezien. Wat ik prettig vind aan dat soort spelers is dat ze op meerdere posities uit de voeten kunnen. Dat zei ik net al: links, rechts, op tien. Hij heeft ook veel in de spits gespeeld. Dit is een doelpuntenmaker. Dat zagen we vanmorgen op de training: vanuit alle standen schiet hij ze erin.”

Dat is volgens Steijn ‘natuurlijk’ nog geen garantie dat Mikautadze ook in de wedstrijden volop gaat scoren, al heeft hij zich vorig seizoen al bewezen als doelpuntenmaker. Als speler van FC Metz was hij op het tweede Franse niveau goed voor 23 doelpunten in 37 wedstrijden. Bovendien verzorgde hij ook nog eens acht assists. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax gaf al aan dat hij hoopt dat Mikautadze het gat dat Dusan Tadic - wat rendement betreft - heeft achtergelaten, kan opvullen.

In de eerste wedstrijden van dit seizoen was vooral Mohammed Kudus goed op dreef. De Ghanees maakte vorige week nog een hattrick in de heenwedstrijd tegen Ludogorets. Kudus is sinds een paar dagen echter speler van West Ham United. Steijn kreeg de vraag of de Georgiër Kudus kan doen vergeten. “Dat hoop ik. Dat kunnen we pas over een paar maanden beoordelen. Hij zal ook zijn aanpassingsproblemen hebben. Het is wel een ander type, laat dat ook duidelijk zijn. Maar in de basis heeft hij heel veel, zeker qua doelpunten en assists is hij vergelijkbaar met Kudus.”

Rensch, naast Steijn aangeschoven voor de persconferentie, bevestigde de woorden van zijn trainer. “We gingen partijtjes doen op de training en je zag dat hij uit alle hoeken wel kan scoren ja. Hij is behendig. Het lijkt alsof het voor hem wel makkelijk is om te scoren, zeker”, vertelde de vleugelverdediger.