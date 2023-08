Maurice Steijn komt op Open Dag van Ajax met groot nieuws over Wesley Sneijder

Wesley Sneijder gaat zich volledig storten op het trainersvak, zo heeft Maurice Steijn op de Open Dag van Ajax bekendgemaakt. De recordinternational is volgens de 49-jarige trainer voornemens zich (weer) op te geven voor de trainerscursus.

Sneijder stopte in 2021 met de trainerscursus bij de KNVB omdat hij niet met de bond op één lijn zat over de invulling van de cursus. De ambitie om iets in het trainersvak te doen is echter springlevend bij de voormalig middenvelder. Een kleine maand geleden werd bekend dat Sneijder in beeld is voor een rol in de technische staf van Ajax.

Die gesprekken zijn volgens Steijn even on hold gezet. "We hebben met Wesley gesproken omdat het verzoek met name bij hem vandaan kwam. Hij wil zich volledig storten op het trainersvak. Toen ik bij Sparta zat heb ik daar al eens met hem over gesproken en toen ik naar Ajax ging weer. Hij wil zijn diploma's halen en ik vind dat we dat soort spelers dan een podium moeten geven. Maar goed, er is tussendoor een hoop gebeurd. We gaan er op terugkomen."

Steijn sluit niet uit dat Sneijder daadwerkelijk wordt toegevoegd aan de technische staf van Ajax. "Dat weet ik niet. Ik heb met Sven Mislintat gesproken en de focus ligt nu echt op de transferperiode. Sneijder gaat zich opgeven voor de trainerscursus en dan gaan we kijken in welke vorm we het gaan gieten."