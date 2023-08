Maurice Steijn komt met positieve en negatieve updates over transferperikelen Ajax

Maurice Steijn heeft tegenover Stef de Bont van Voetbal International zich uitgelaten over de transferperikelen van Ajax. De Amsterdamse club is op dit moment druk bezig om zich te versterken in de aanloop naar de seizoenstart van de Eredivisie. De namen van Eduard Spertsyan en Josip Sutalo circuleren al langere tijd boven de Johan Cruijff Arena, en Steijn geeft aan hoe het ervoor staat met dat tweetal.

De oefenmeester denkt dat er door de eerste naam een definitieve streep kan. Spertsyan werd afgelopen weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Amsterdam. Naar verluidt werd er zelfs al een bod geplaatst op de middenvelder van Krasnodar. Tegenover VI geeft Steijn dus nu de duidelijkheid dat de Armeense voetballer waarschijnlijk niet naar Ajax gaat komen.

Over Sutalo is Steijn wel uitermate positief. De trainer ‘heeft nog goede hoop’ dat de Kroatische verdediger naar Ajax gaat verkassen. “De speler wil naar Ajax”, schrijft De Bont. Dat is vanzelfsprekend uitstekend nieuws voor de fans van de Amsterdamse club. Ajax en de verdediger van Dinamo Zagreb worden al een tijdje aan elkaar gelinkt. Sutalo is in beeld om de nieuwe leider te worden van de defensie.

Eerder wist Ajax zich gedurende deze vooralsnog moeizaam transferperiode te versterken met Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs en Jakov Medic. Daarentegen lijkt Mohammed Kudus de Amsterdammers nog te gaan verlaten voor Brighton & Hove Albion. Steijn vertelt tegen VI dat hij goede hoop heeft dat Steven Berghuis en Davy Klaassen niet gaan vertrekken. Het tweetal werd afgelopen tijd gelinkt aan een transfer naar Turkije.