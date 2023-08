Maurice Steijn vindt Ajax géén koopclub: 'Maar het elftal moet er wel klaar voor zijn'

Ajax-trainer Maurice Steijn vindt - ondanks de vele buitenlandse aanwinsten die deze zomer naar de Johan Cruijff ArenA kwamen - dat zijn werkgever niet moet worden betiteld als 'koopclub'. Die benaming kregen de Amsterdammers eerder op de woensdag van Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van de talentvolle middenvelder Silvano Vos.

Tijdens de persconferentie waarin woensdag vooruit werd geblikt op de return tegen Ludogorets in de play-offs om deelname aan de groepsfase van de Europa League vroeg Bert Maalderink namens de NOS om een reactie op de uitlating van Van Kooperen. Steijn kan zich daar niet in vinden: "Dan moet ik toch even terug naar de laatste twee wedstrijden", refereerde de coach aan de eerdere duels onder zijn leiding, "daarin hebben we met zeven zelf opgeleide spelers in de basis gespeeld."

"Ik kijk gewoon welke spelers het beste zijn", legt Steijn vervolgens uit hoe hij bij zijn basisopstelling komt. "Op dit moment kies ik voor deze spelers. En ik zal altijd kiezen voor het beste elftal én de beste opstelling, ongeacht waar ze vandaan komen." Op de vraag hoe het zit met de doorstroming vanuit de befaamde jeugdopleiding betracht Steijn enige voorzichtigheid: "Natuurlijk wil je spelers uit de opleiding meenemen, maar daar moeten ze wél klaar voor zijn en het elftal moet er ook klaar voor zijn."

Maalderink wilde vervolgens weten of de van buitenaf gehaalde aanwinsten het niveau hebben dat nodig is om te slagen bij Ajax. "Ja", luidde het korte en duidelijke antwoord van Steijn. "Met een groot gedeelte heb ik al gespeeld of getraind, vanochtend hadden we ook weer twee nieuwe jongens erbij", refereerde hij aan de training waarop Chuba Akpom en Georges Mikautadze voor het eerst hun opwachting maakten. "Ik heb er veel vertrouwen in dat die jongens het goed gaan doen", aldus Steijn.