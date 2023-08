Memphis Depay komt met veelzeggende reactie op heldenrol Noa Lang

Memphis Depay is blij voor Noa Lang. Vrijdagavond besliste Lang de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV om de Johan Cruijff Schaal. Via Instagram komt Memphis met een veelzeggende reactie.

De spits van Atlético Madrid, die met Lang samenspeelt bij het Nederlands elftal, reageert op een foto van PSV. "And just like that, you're the good guy now, lol", schrijft hij, vrij vertaald: "En nu kan je opeens niets meer kwaad doen, haha." Memphis lijkt daarmee te zeggen dat Lang te hard wordt aangepakt door de buitenwereld en dat er veel hypocrisie opdoemt wanneer Lang zijn voeten laat spreken. "Gefeliciteerd lil bro, de eerste van vele prijzen. 🙏🏽🔥 PSV gaat van je houden!"

Artikel gaat verder onder video

Lang krijgt veel lof na de wedstrijd, niet in de laatste plaats voor de manier waarop hij zich ontfermde over kinderen met een beperking. Hij vierde het feest met hen en nam uitgebreid de tijd om met de kinderen te poseren voor foto's. Na afloop erkende hij voor de camera van ESPN dat hij ook onzekerheden heeft. "Ik ben ook een mens. Ik heb misschien een grote bek, maar ook een klein hartje. Bijvoorbeeld als ik na de wedstrijd de gehandicapte kinderen zie. Dat doet wel veel met mij. Maar op het veld ben ik iemand met veel zelfvertrouwen. Dan heb ik geen reden om bang te zijn."

YouTube: Dit is de Noa Lang van Ajax!