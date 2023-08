Mike Verweij: 'Als hij in de kleine ruimte komt, is het gewoon geen Ajax-voetballer'

Mike Verweij vindt het 'krankzinnig' dat Ajax de geflopte Mohamed Daramy met winst kan verkopen aan Burnley. De 21-jarige aanvaller staat op het punt om de overstap naar de club van hoofdtrainer Vincent Kompany te maken. Waar Ajax twee jaar geleden twaalf miljoen euro neertelde voor de komst van Daramy, lijkt de Deense buitenspeler nu voor ongeveer vijftien miljoen euro te vertrekken.

En dat terwijl Daramy in dienst van Ajax geen moment heeft kunnen overtuigen. De aanvaller lijkt na Calvin Bassey (22,5 miljoen euro) de volgende mislukte speler te worden die voor grof geld de Johan Cruijff ArenA verlaat. "Wat dat betreft kan Ajax zich van alles en nog wat permitteren", stelt Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Het is echt krankzinnig", vindt Verweij.

De Ajax-watcher probeert de interesse van Burnley te verklaren. "Wat kan helpen, is dat Burnley in de Premier League waarschijnlijk ook vaak achteruit wordt gedrongen en dat deze jongen drie voetbalvelden ruimte nodig heeft om te kunnen voetballen. Bij Kopenhagen heeft hij het heel goed gedaan, maar bij Ajax doet hij het niet goed Als hij in de kleine ruimte komt, is het gewoon geen Ajax-voetballer."

Daramy speelde, verdeeld over twaalf wedstrijden, slechts 196 minuten in de Eredivisie. Daarin was de aanvaller van Ajax goed voor één doelpunt en drie assists. Namens Kopenhagen kwam de aanvaller vorig seizoen tot negen doelpunten en zeven assists in 41 officiële duels.