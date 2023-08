Mike Verweij: 'Iedereen denkt dat wij een enorme hekel hebben aan Sven Mislintat, maar...'

Mike Verweij ontkent dat De Telegraaf een hekel heeft aan Sven Mislintat. De journalisten van de krant toonden zich de afgelopen maanden bijzonder kritisch op de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf zegt Verweij zelfs dat hij te spreken is over meerdere aankopen van Mislintat.

"Iedereen denkt dat wij een enorme hekel hebben aan Sven Mislintat. Dat is gewoon pertinent niet waar", benadrukt de Ajax-watcher van 's lands meest gelezen krant. "Als je zijn aankopen ziet… Iemand als Tahirovic dwingt wel veel respect af op het trainingsveld. De spelers en trainers zien dat het een groot talent is. Van den Boomen dreef zijn lange ballen iets te ver door, maar je ziet wel dat het een geweldige voetballer is. Medic maakte ook een prima indruk, dat is volgens mij ook geen slechte aankoop." Medic maakte met een wonderbaarlijk afstandsschot een doelpunt in het duel met Heracles Almelo (4-1 zege)

Chef voetbal Valentijn Driessen plaatst evenwel een kritische noot bij het optreden van Medic. "Dat is een verdediger. Ik vond 'm aanvallend heel goed. Hij maakte de goal en was bij iedere corner gevaarlijk, dat is natuurlijk een wapen. Verdedigend zag je ook wel een paar missertjes. Uiteindelijk is hij als verdediger gekocht. Iedereen is natuurlijk lyrisch over die goal, maar er was totaal geen druk op de bal. Iedere betaald voetballer kan een bal verkeerd raken en de kruising in schieten. Dat vond Medic ook, want die was zelf nog het meest verbaasd dat die bal erin vloog. Zo had hij nog nooit gescoord."