Mike Verweij laat naam vallen bij Ajax waar Maurice Steijn absoluut niet op zit te wachten

De zoektocht van Ajax naar een concurrent voor Brian Brobbey duurt voort. Mike Verweij laat in de podcast Kick-off van De Telegraaf de naam van Sydney van Hooijdonk vallen als optie voor de Amsterdammers. Dat het onwaarschijnlijk is dat Ajax een poging gaat wagen voor de 23-jarige spits van Bologna, realiseert de clubwatcher zich terdege.

Sven Mislintat is voor Ajax al geruime tijd op zoek naar een extra spits. Onder meer Rafa Mir, Serhou Guirassy en Chuba Akpom zijn in verband gebracht met een overgang naar de Johan Cruijff ArenA. De zoektocht heeft echter nog niet tot het gewenste resultaat geleid. "Ik snap dat het gezien de familiebanden een beetje gevoelig ligt, maar als je een tweede spits zoekt, haal dan gewoon Sydney van Hooijdonk van Bologna", zegt Verweij.

Een transfer van de spits van Bologna naar Ajax ligt gevoelig omdat Maurice Steijn geen goede band heeft met de familie Van Hooijdonk. De Ajax-trainer had in het seizoen 2020/21 Van Hooijdonk onder zijn hoede bij NAC Breda en stelde de spits niet altijd op, tot grote ergernis van vader Pierre van Hooijdonk. De analist heeft zich bij Studio Sport meerdere keren negatief uitgelaten over Steijn, terwijl de Ajax-trainer Van Hooijdonk aan tafel bij Veronica Offside een keer een 'lul' noemde.

Ajax lijkt in de zoektocht naar een spits zijn pijlen op dit moment te richten op Akpom, die vorig seizoen veel indruk maakte bij Middlesbrough. Op het tweede Engelse niveau was de aanvaller goed voor 28 doelpunten. "Dan kun je zeggen: dat is op het tweede niveau. Dat klopt, maar daar 28 keer scoren blijft nog steeds een prestatie", aldus Verweij.