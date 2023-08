Mislintat reageert op stempel van 'surfboy' en vertelt over rol van Lenderink

Sven Mislintat hecht weinig waarde aan opmerkingen over zijn uiterlijk. De vijftigjarige directeur voetbalzaken van Ajax wordt, zo schreef de NOS in april al eens, 'nog wel eens smalend weggezet als 'hippie' of 'surfboy''.

In een interview met Kicker wordt Mislintat gevraagd naar die opmerkingen. "Ik heb nu eenmaal blonde, langere haren, en blauwe ogen. Ik zie het als een compliment dat ik op mijn vijftigste nog mee kan voor een surfboy", grapt hij.

"Ik conformeer me gewoon niet aan het stereotype. Surfen is echt een van mijn hobby's, al kom ik er helaas weinig aan toe. Maar goed, het maakt mij niet zoveel uit welke vooroordelen worden geuit", maakt Mislintat duidelijk.

In het interview wordt hij ook gevraagd naar zijn samenwerking met financieel directeur Susan Lenderink. Bepaalt Lenderink hoeveel geld Mislintat mag uitgeven? "Susan stelt geen kaders vast. Ze berekent onze inkomsten en uitgaven. De samenwerking met haar en met de andere bestuursleden is uitstekend. Iedereen werkt samen in het belang van de club en dat zorgt voor een prettige werkomgeving."