Neymar koerst af op transfer naar Saudi-Arabië na enorm bod

Neymar is hard op weg naar Al-Hilal. De gesprekken tussen de betrokken partijen naderen het einde, zo meldt journalist Fabrizio Romano. Zodoende lijkt Neymar te vertrekken bij Paris Saint-Germain en zal van een terugkeer bij FC Barcelona geen sprake zijn.

Zaterdagnacht meldde Romano al dat PSG een 'enorm bod' heeft ontvangen en dat Neymar het Saudische avontuur zelf wel zag zitten. althans. Neymar heeft bij Paris Saint-Germain nog een contract tot medio 2025, maar het is al langere tijd duidelijk dat zijn toekomst elders ligt. De kampioen van Frankrijk speelde zaterdagavond z’n eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, maar deed dat zonder de Braziliaanse vleugelspeler. Ook Kylian Mbappé en Marco Verratti behoorden niet tot de selectie voor het duel met Lorient (0-0). Zij kregen evenals Neymar te horen dat zij nog voor het verstrijken van de transferdeadline een nieuwe werkgever moeten hebben gevonden.

De Braziliaan, die dit kalenderjaar door een blessure weinig tot niet in actie kwam voor PSG, droomde naar verluidt van een terugkeer naar FC Barcelona. Neymar liet die club in de zomer van 2017 achter zich om definitief uit de schaduw van Messi te kunnen stappen, maar zijn huwelijk met PSG is niet geworden waar beide partijen op hadden gehoopt. FC Barcelona leek in eerste instantie z’n twijfels te hebben over een hereniging met Neymar, maar als we de berichten moeten geloven werd die mogelijkheid de afgelopen dagen serieus overwogen. Barça kreeg echter serieuze concurrentie van Al-Hilal, dat nu aan het langste eind lijkt te trekken.

Neymar is onder de indruk van het voorstel uit Saudi-Arabië en Al-Hilal lijkt ook dicht bij een akkoord met PSG. Mocht Neymar daadwerkelijk de overstap maken naar Al-Hilal, dan is hij de volgende topspeler die kiest voor de Saudi Pro League. Eerder deze zomer vertrokken onder meer Karim Benzema, Sadio Mané en Riyad Mahrez al naar die competitie.