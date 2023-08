Nieuwe FCUpdate Podcast: 'De Eredivisie moet stappen maken, dan zijn zulke transfers meer dan welkom'

Ajax is bezig met Nicolás Tagliafico, Feyenoord gooit een lijntje uit naar Luis Sinisterra en PSV lijkt Jerdy Schouten binnen te halen. De transfercarrousel draait op volle toeren, in de FCUpdate Podcast komen de drie geruchten allemaal voorbij. "Deze transfers zouden een mooie stap zijn voor de Eredivisie in het algemeen, zeker ook omdat er al wat sterkhouders vertrokken zijn deze zomer", is de conclusie van host Stan Timmerman in gesprek met redacteur Nathan Sprey.

Bekijk onze podcast hieronder via Spotify of op YouTube. Het gaat over de transfergeruchten, het afgelopen Eredivisie-weekend, de Europese wedstrijden die komen gaan en nog veel meer.