Noa Vahle walgt van meest besproken koppel van Nederland: 'Ik vind het verschrikkelijk'

De relatie tussen Jutta Leerdam en Jake Paul: iedereen lijkt er een mening over te hebben. Zo ook voetbaljournalist Noa Vahle, die bepaald geen fan is.

De 26-jarige Jake Paul, een YouTuber en vechtsporter, kwam zondag op een tank binnenrijden voor zijn boksgevecht met Nate Diaz. "Als je zo aankomt op een tank, dan ben je er écht in gaan geloven, zou Wim Kieft dan zeggen", zei Vahle bij De Oranjezomer. "Als je kijkt naar echt de sport, het boksen: hij heeft acht partijen gedaan en één keer tegen een echte bokser gevochten en die heeft hij verloren. Ik weet het niet."

Door presentatrice Hélène Hendriks werd Vahle gevraagd wat ze van de relatie vindt. "Echt verschrikkelijk", antwoordde ze, waarna zelfs applaus klonk in de studio. "Ten eerste vind ik… We hebben het nu allemaal over Jutta als de vriendin van Jake Paul. Dat vind ik een beetje zonde, want het is een fantastische topsporter. En dit is ook meer entertainment dan boksen, vind ik." Ze sloot af: "Ik vind het echt vreselijk, echt verschrikkelijk."