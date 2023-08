Onderzoek ingesteld naar voormalig Eredivisie-speler vanwege mogelijk seksueel wangedrag

Albert Gudmundsson (26) is in eigen land in opspraak geraakt. De voormalig voetballer van PSV en AZ is door de voetbalbond van IJsland voorlopig geschorst, naar aanleiding van een onderzoek dat naar hem ingesteld is. Dat heeft te maken met mogelijk seksueel wangedrag.

Een werknemer van de IJslandse voetbalbond heeft de voetballer daarvan beschuldigd, zo heeft Vanda Sigurgeirsdóttir, voorzitter van KSÍ (Voetbalbond van IJsland), bevestigd bij La Repubblica. Als gevolg daarvan wordt Gudmundsson tot nader orde niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg. Hoewel de aanvaller zelf alle beschuldigingen in toonaarden ontkent, komt hij op z’n vroegst pas weer in beeld, zodra het onderzoek afgerond is.

Wat er precies zou zijn voorgevallen, is nog niet duidelijk. Hoelang het onderzoek gaat duren evenmin. Vanuit zijn Italiaanse werkgever Genoa zijn er (nog) geen maatregelen genomen, omdat de speler zelf de aantijgingen dus ontkent.

Gudmundsson stapte in de vorige zomer van AZ naar Genoa, waar hij in zijn eerste seizoen geen vaste waarde werd bij de Serie A-club. Dat is hij voor de nationale ploeg van IJsland normaliter wel, in elk geval in de selectie. Met 32 interlands en zes doelpunten is hij een vast gezicht van de nationale ploeg van IJsland.