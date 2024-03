Internazionale moet dertig miljoen (!) betalen voor man van twaalf duels voor PSV

Internazionale is druk bezig om naar Milaan te halen, zo schrijven Italiaanse media. De IJslander, die in het verleden uitkwam voor PSV en AZ, doet het goed bij Genoa en heeft zich op die manier in de kijker gespeeld bij de Italiaanse grootmacht.

Gudmundsson vertrok in 2021 naar Genoa, dat voor de aanvaller een bedrag van 1,5 miljoen euro betaalde aan AZ. Inmiddels heeft de international van IJsland zijn draai goed gevonden in Italië en heeft hij volgens La Gazzetta dello Sport de belangstelling gewekt van verschillende clubs. Internazionale is er daar een van en lijkt op dit moment het meest concreet. Het zal echter wel diep in de buidel moeten tasten voor de oud-AZ'er.

Italiaanse media melden dat Genoa een vraagprijs van dertig miljoen euro heeft. Een enorm bedrag, zeker kijkend naar het bedrag waar de Italiaanse club Gudmundsson voor heeft gehaald van AZ (1,5 miljoen). De koploper van de Serie A vindt dit op dit moment een te hoge transfersom, waardoor de club in eerste instantie inzet op een huurdeal met Genoa, waarin een optie tot koop wordt opgenomen.

Gudmundsson speelde in Nederland zijn meeste wedstrijden voor AZ, maar liefst 98 duels. Verder kwam de aanvaller ook uit voor PSV, maar bij de Eindhovenaren kwam de aanvaller met twaalf optredens een stuk minder in actie bij de hoofdmacht.