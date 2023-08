Ongelukkige rol voor Nemanja Gudelj: oud-speler NAC Breda, AZ en Ajax bezorgt Manchester City nieuwe prijs

Sevilla was woensdagavond hard op weg voor een grote stunt te zorgen, maar moest na strafschoppen uiteindelijk alsnog z'n meerdere erkennen in Manchester City. Door een misser van Nemanja Gudelj, oud-speler van NAC Breda, AZ en Ajax, won de formatie van Josep Guardiola de UEFA Super Cup. De eerste negen strafschoppen eindigden allemaal tegen het net, maar Gudelj raakte de lat.

Theo Janssen zag Gudelj de beslissende strafschop tegen de lat knallen. “De vijfde penalty is natuurlijk een hele belangrijke penalty. Daar staan normaal gesproken de beste nemers op”, zei de analist bij RTL7. “De eerste en vijfde zijn de meest cruciale. Het zijn normaal gesproken de specialisten die daar staan, want de vijfde is vaak de beslissende. Gudelj neemt hem een beetje met heel veel overtuiging, maar als je ‘m hoog schiet en je raakt ‘m maar net iets verkeerd zoals hij doet… Maar ik vind niet dat hem iets kwalijk valt te nemen.”