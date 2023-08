Ook Kluivert bijt zich stuk op Van de Ven en Spurs, Rangers tankt vertrouwen richting PSV-uit

Micky van de Ven heeft met Tottenham Hotspur opnieuw een overwinning geboekt in de Premier League. Het uitduel met Bournemouth, waar Justin Kluivert voor het eerst in de basis stond, werd met 0-2 gewonnen. In Schotland maakte Rangers FC geen fout in de generale repetitie voorafgaand aan het allesbeslissende duel met PSV in de play-offs van de Champions League.

Bournemouth - Tottenham Hotspur 0-2

De Spurs vangen het vertrek van clubtopscorer Harry Kane naar Bayern München vooralsnog prima op. Nadat de ploeg van de nieuwe trainer Ange Postecoglou (overgekomen van Celtic) op de eerste speeldag gelijkspeelde tegen Brentford (2-2) werd het eerste thuisduel met Manchester United met 2-0 gewonnen. Bournemouth werd zaterdagmiddag met dezelfde cijfers verslagen. Zomeraanwinst James Maddison tekende voor rust voor de 0-1, waarna Dejan Kulusevski de wedstrijd na een uur definitief in het slot gooide. Op dat moment was Kluivert net gewisseld. Milos Kerkez (ex-AZ) speelde wél de volledige 90 minuten aan de kant van Bournemouth. Door de zege mag Tottenham zich in ieder geval voor even koploper van de Premier League noemen met zeven uit drie. Brighton, Arsenal en Manchester City haalden de volle buit uit hun eerste twee duels en komen later dit weekend nog in actie.

Ross County - Rangers FC 0-2

In de Schotse Premier League heeft Rangers FC geen fout gemaakt op bezoek bij Ross County. Met Cyriel Dessers en Sam Lammers in de basis won de topclub met 0-2. Voormalig Feyenoorder Danilo loste Dessers een kwartier voor het einde af, op dat moment was de eindstand inmiddels bereikt. Kemar Roofe opende halverwege de eerste helft de score, waarna James Tavernier vier minuten later de mooiste van de middag maakte. De aanvoerder veroverde de bal op eigen helft, stak de middellijn over en besloot zijn run met een heerlijk schot in de kruising.

Zoooo, 𝐉𝐀𝐌𝐄𝐒 𝐓𝐀𝐕𝐄𝐍𝐈𝐄𝐑 ☄️ De Rangers-aanvoerder met een schitterende goal! 🌟

En direct een waarschuwingsschot voor komende woensdag in Eindhoven 😳#ZiggoSport #cinchPrem #ROSRAN pic.twitter.com/9zAuRCXSz7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 26, 2023

Met de overwinning op zak reist Rangers de komende week af naar Eindhoven, waar dinsdag PSV wacht in de beslissende wedstrijd in de strijd om een plaatsje in de groepsfase van de Champions League. Net als vorig seizoen eindigde het duel in Glasgow afgelopen week in een 2-2 gelijkspel, waardoor het tweeluik nog volledig open ligt.