Opvallende afwezige op Ajax-training: Maurice Steijn hoopt dat hij er donderdag weer bij is

Het is daags voor de tweede ontmoeting tussen Ajax en Ludogorets in de play-offs voor de Europa League nog de vraag of Maurice Steijn een beroep kan doen op Steven Berghuis. De aanvallende middenvelder was woensdagmorgen de opvallende afwezige op de afsluitende training. Reden: hij is ziek.

Dat vertelde Steijn woensdagmiddag op de persconferentie naar aanleiding van het thuisduel met Ludogorets, dat donderdagavond op het programma staat. Berghuis maakte vorige week in Bulgarije zijn eerste minuten in dit seizoen. De Nederlander kreeg nog voor de start van dit seizoen te horen dat hij in de eerste drie competitieduels niet in actie mocht komen. Berghuis werd geschorst naar aanleiding van een incident met een FC Twente-supporter na de laatste competitiewedstrijd in Enschede én teveel gele kaarten.

Berghuis heeft normaliter een basisplaats in de return tegen Ludogorets, maar achter zijn naam staat daags voor dat duel dus nog een vraagteken. “Berghuis is ziek. Wat dat betekent? Dat ik hoop dat hij er morgen weer is”, vertelde Steijn in de Johan Cruijff ArenA. “Dat zou kunnen, ja. Hij was wat grieperig en had vanochtend nog wat verhoging, dus in dat opzicht hebben we zo dadelijk contact met hem en dan hoop ik dat hij morgen aansluit. Dat is zeker voor hem belangrijk, want hij heeft natuurlijk die drie wedstrijden schorsing. Het is dus heel belangrijk dat hij deze wedstrijden speelt. We kunnen hem ook goed gebruiken.”