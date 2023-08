Opvallende transfertip voor Ajax tijdens live-uitzending Open Dag: 'Als hij er daar zestien maakt...'

Ajax wordt nadrukkelijk gelinkt aan de komst van Josip Sutalo en Hiroki Ito, twee verdedigers die de Amsterdamse defensie van nieuwe en extra impulsen moeten voorzien. Hans Kraay jr. is van mening dat de nummer drie van de Eredivisie in het afgelopen seizoen óók nog een tweede spits moet halen. De verslaggever van ESPN deed dinsdagmiddag tijdens de live-uitzending van de Open Dag van Ajax een verrassende suggestie: Sydney van Hooijdonk.

Ajax haalde vorig jaar Brian Brobbey terug naar Amsterdam en strikte Lorenzo Lucca op huurbasis. Het was de bedoeling dat de boomlange Italiaan zou fungeren als tweede spits achter Brobbey, maar de laatstgenoemde was geruime tijd niet eens zeker van een basisplaats. Dit seizoen lijkt Brobbey wél op een basisplaats te kunnen rekenen. Daarachter is de spoeling echter dun. Lucca keerde terug naar Italië en Dusan Tadic, die vorig seizoen regelmatig in de punt van de aanval opdook, vertrok naar Fenerbahçe.

“Er zal absoluut nog een nummer 9 bij moeten komen, mocht er iets zijn met Brobbey”, zei Kraay jr. dinsdagmiddag op ESPN. “Ik dacht nog eventjes aan Sydney van Hooijdonk. Als je er zestien maakt bij sc Heerenveen, dan maak je ook wel kans om hier makkelijk je goals te maken.” Van Hooijdonk speelde het voorbije anderhalve seizoen op huurbasis in Friesland. De centrumspits keerde na afloop van vorig seizoen terug bij Bologna, maar zijn toekomst lijkt niet in Italië te liggen. Kraay jr. ziet een transfer naar Ajax echter niet zo snel gebeuren. “Van Hooijdonk en Maurice Steijn komen niet op elkaars verjaardag. Dat zou ik zo’n ongelooflijke meesterzet vinden van Steijn als hij zich daaroverheen zet en zegt: Sydney, wij gaan, zónder je vader, eens een bak koffie drinken. Ik heb jou nodig en jij komt als tweede spits naar ons.”

Dat Steijn en de familie Van Hooijdonk elkaar niet zo goed liggen, is een understatement. “Pierre is natuurlijk super rancuneus richting mij omdat ik ooit twee jaar geleden zijn zoontje niet altijd opstelde”, zei de huidige hoofdtrainer van Ajax eerder dit jaar nog bij Veronica Offside. “Hij voelt zich geroepen om te pas en te onpas op tv mij, maar ook Sparta naar beneden te halen. Op een gegeven moment is het ook wel lachwekkend en zielig aan het worden als je hem bezig ziet bij de NOS”, voegde Steijn er nog aan toe. Lees hier de reactie van Van Hooijdonk jr. in april.