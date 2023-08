Paris Saint-Germain kan niet zonder Kylian Mbappé: sterspeler keert terug in selectie, transfer lijkt uitgesloten

Er gaat de laatste jaren geen zomer voorbij zonder dat Kylian Mbappé in het middelpunt van de belangstelling staat. Ook deze transferwindow is de toekomst van de Fransman onderwerp van gesprek. Mbappé wil zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain niet verlengen en werd daarom uit de selectie gezet. De aanvaller ontbrak zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Lorient, maar de kans is groot dat hij voor de volgende wedstrijd 'gewoon' weer bij de selectie zit. Volgens verschillende media heeft PSG middels een statement bekendgemaakt dat Mbappé in genade is aangenomen en vanaf heden weer onderdeel is van de spelersgroep.

Mbappé informeerde PSG al vroeg deze zomer over zijn plannen. De aanvaller zette vorig jaar zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2024. Een grote verrassing. Real Madrid had in de zomer van 2021 180 miljoen euro over voor de komst van Mbappé, maar PSG weigerde zijn sterspeler te laten gaan. De verwachting was dat hij een jaar later transfervrij de overstap zou gaan maken naar Real Madrid, maar tot verbazing van velen verlengde hij dus zijn contract in Parijs. Met slechts twee jaar, waardoor het in de lijn der verwachting lag dat zijn toekomst snel weer onderwerp van gesprek zou worden.

Artikel gaat verder onder video

Dat blijkt deze zomer. Mbappé informeerde de leiding van PSG een tijdje terug per brief dat hij niet van plan is zijn aflopende contract te gaan verlengen. De Franse kampioen besloot Mbappé daarop uit de selectie te zetten en hem niet mee te nemen op trainingskamp naar Japan. De aanvaller bleef achter in Parijs, waar hij trainingen afwerkte met andere spelers die geen toekomst hebben bij PSG, waaronder Georginio Wijnaldum. PSG wil Mbappé, mocht hij bij zijn standpunt blijven en zijn contract niet verlengen, het liefst deze zomer verkopen om nog wat aan hem te verdienen. Mbappé lijkt echter niet van plan deze zomer te vertrekken. Dat heeft hij de clubleiding meermaals verteld. Ook afgelopen week.

De club besloot Mbappé buiten de selectie voor het thuisduel met Lorient te houden. De eerste competitiewedstrijd eindigde echter in een teleurstellende 0-0, wat nog maar eens duidelijk maakte dat PSG niet zonder de Franse ster kan. Dat lijkt de clubleiding zich nu ook te realiseren, getuige het nieuws dat Mbappé in genade is aangenomen en vanaf heden weer onderdeel uitmaakt van de groep. Volgens onder meer Fabrizio Romano hebben 'constructieve en positieve' gesprekken in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Lorient ervoor gezorgd dat Mbappé weer mag aansluiten bij de eerste selectie. Zijn toekomstplannen lijken echter ongewijzigd.