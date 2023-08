Perez is stomverbaasd nadat El Ahmadi dezelfde man van het weekend aanwijst

Kenneth Perez vindt het moeilijk om het niveau van Yorbe Vertessen te beoordelen. De buitenspeler van PSV is bijzonder druistig en wisselvallig in zijn acties, merkt de analist van ESPN op in het programma Dit was het Weekend. Toch kiest zowel Perez als medeanalist Karim El Ahmadi voor Vertessen als beste speler van het weekend in de Eredivisie.

De 22-jarige Belg maakte op bezoek bij Vitesse de belangrijke 1-2 en verdiende ook een penalty die leidde tot de 1-3 van Luuk de Jong. Wel miste Vertessen een grote kans voor open doel. "Dat vind ik zo'n geinige speler. Het gaat van vierde klasse naar absoluut Champions League-niveau. Zijn doelpunt is Champions League-niveau, maar die gemiste kans voor open doel…", zegt Perez zondagavond.

"Hij heeft een ongelooflijk wapen met zijn snelheid. Maar hij zal toch nooit heel veel goals maken met die druistigheid?", vraagt hij zich af. El Ahmadi antwoordt: "Ik vind wel dat jij hem tekortdoet. Ik vind dat hij wel een verschil maakt. Bij balverlies gaat hij altijd achter z'n verdediger aan. En hij is ook iemand die diepte maakt, dat zie je ook niet vaak bij PSV."

Later in de uitzending wordt Perez gevraagd om de man van het weekend aan te wijzen. "Ik heb Yorbe Vertessen gekozen. Omdat ik hem zo geinig vind", antwoordt hij. "En hij heeft wel degelijk kwaliteiten. Ik wil hem absoluut niet tekortdoen, Karim. In het scoren mis ik gewoon veel dingen bij hem, een beetje zoals bij Brobbey. Maar die jongen, wat een wapens heeft hij. Als hij daar het maximale uit kan halen, wordt het Champions League-niveau. Maar ik las dat Midtjylland hem wil kopen. Dat kan toch niet?"

El Ahmadi wijst vervolgens ook de speler van het weekend aan: "Ik heb ook Vertessen", zegt hij, waarmee El Ahmadi toch nog Perez weet te verrassen: "Heb je Vertessen?!" El Ahmadi: "Ja man, ik vond hem echt goed spelen."