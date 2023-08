Peter Bosz doet opvallende uitspraak: 'Ja, dat klinkt misschien stom...'

Peter Bosz is trots op het feit dat PSV zich heeft geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De trainer zag zijn ploeg met 5-1 winnen van Rangers en dus gaan de Eindhovenaren donderdag in de koker tijdens de loting. Bosz merkte dat men hier in Eindhoven naar snakte.

Na de wedstrijd stond Bosz RTL7 te woord over de wedstrijd, die PSV na vijf jaar weer eens in de Champions League bracht. "Toen ik net begon, merkte ik al dat iedereen bij de club dit heel graag wilde. Het is een aantal keren niet gelukt, dan zit de angst er een beetje in. Dat merkte je in het begin." Bosz deed daarna een opvallende uitspraak. "Ik vond ons, en dat klinkt misschien stom, vorige week beter voetballen dan nu. Maar we winnen nu wel met 5-1."

PSV speelde Rangers vooral in de tweede helft behoorlijk van de mat. Toch ging Bosz wat dat betreft niet helemaal mee in de euforie. De trainer toonde zich, zoals gebruikelijk, behoorlijk kritisch. "Als ik heel eerlijk ben, zit je niet altijd te genieten op die bank. Je bent dan toch bezig met het resultaat en hoe je de ploeg kunt helpen. Er waren namelijk ook fases waarin we het moeilijk hadden."