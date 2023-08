Peter Bosz krijgt vraag over opvallende basisplaats bij PSV: 'Eigenlijk is dat wel zo'

Peter Bosz heeft niet lang getwijfeld om Sergiño Dest meteen in de basis van PSV te zetten. De oefenmeester heeft dinsdagavond op bezoek bij Rangers FC meteen een basisplaats over voor de verdediger, die als linksback speelt. Noa Lang keert ook terug in de basis.

Bosz kreeg voor de wedstrijd bij RTL7 de vraag of het een lastige keuze was om Dest meteen te laten spelen. "Eigenlijk wel omdat hij natuurlijk pas net bij ons is. Maar aan de andere kant is het een jongen die op die positie gespeeld is en het is een goede voetballer. Dus ook weer niet", aldus Bosz over Dest. De trainer van PSV heeft Lang terug op de linkerkant. "Daar ben ik blij mee, maar Yorbe Vertessen heeft het op die positie ook heel goed gedaan. Hij heeft gescoord en was constant dreigend. Maar Noa is bij mij basisspeler."

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen ging het voor PSV nog mis in de play-offs van de Champions League. Toen was Rangers ook de tegenstander. Nu is er, mede door de goede seizoenstart, vertrouwen bij de Eindhovenaren. "Ik denk dat wij beter zijn. Wij hebben veel vertrouwen en hebben ze goed geanalyseerd. Maar we hebben respect voor ze, het is een team met kwaliteiten. Maar ik denk dat wij betere spelers hebben en dus dat wij deze wedstrijd moeten winnen." Rangers en PSV trappen om 21.00 uur af in het wereldberoemde Ibrox Stadium.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Sangaré, Saibari, Veerman; Lang, De Jong, Bakayoko.