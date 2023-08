Pierre van Hooijdonk: 'Zo verrot is deze wereld, ze hebben bloed aan hun handen'

Pierre van Hooijdonk heeft zich na de aanstelling van Mattijs Manders als algemeen directeur van Troyes gemeld op Twitter. Dat de 54-jarige Manders aan de slag gaat bij een club die deel uitmaakt van de City Football Group, laat volgens de oud-aanvaller zien hoe 'verrot' de voetbalwereld is.

Manders was tussen 2020 en 2022 werkzaam voor NAC Breda en probeerde de club destijds bij de City Football Group onder te brengen. Nu gaat de bestuurder aan de slag bij een van de clubs die deel uitmaakt van de investeringsmaatschappij. Dat is geen toeval, denken veel supporters van de Bredase club.

"Fraai voorbeeld van de smerige kant van de voetbalwereld. Manders heeft er in Breda alles aan gedaan om de City Group binnen te halen en faalde daarin (zoals in alles bij NAC). Als beloning voor de moeite een ander baantje binnen die corrupte groep", stuurt een supporter van NAC via Twitter de wereld in.

Pierre van Hooijdonk denkt daar hetzelfde over. "Een van de vele voorbeelden van die beerput, en niet het laatste. Voor mensen van buiten de voetbalwereld: zo verrot is deze wereld. Bevriende makelaars, trainers, aandeelhouders hebben allemaal bloed aan hun handen. Als je het doorziet, ben je een lul en vervelend mannetje."