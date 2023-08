Politie Amsterdam komt met uitleg na auto-ongeluk Ziyech: 'We kunnen de camerabeelden niet vorderen'

De politie Amsterdam kan naar eigen zeggen geen camerabeelden vorderen om meer te weten te komen over het ongeluk waarbij de auto van Hakim Ziyech betrokken was. Er doen verschillende verhalen de ronde en de camerabeelden zouden bijvoorbeeld kunnen helpen om te bepalen wie achter het stuur zat.

De politie heeft ter plaatse iemand gearresteerd die aangaf de Rolls Royce te hebben bestuurd. "Deze persoon is op verdenking van rijden onder invloed meegenomen voor verhoor en geldt als verdachte in deze zaak", zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf. De verdachte is niet Ziyech, al lijkt een foto van Yvonne Coldeweijer aan te tonen dat hij wel uit de auto stapte na het ongeluk.

Er is een getuige die beweert dat Ziyech de bestuurder was en na het ongeluk van plek wisselde met een bijrijder. De geruchten hebben ook de politie bereikt. Maar: "De verklaring van de getuige en de suggesties geven ons op dit moment niet voldoende gronden om iemand anders aan te merken als verdachte.. Als er sprake zou zijn geweest van een andere bestuurder, kan deze persoon worden verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval."

"Dit strafbare feit in deze specifieke zaak, met alleen materiële schade, geeft de politie alleen niet de bevoegdheid om camerabeelden te vorderen. De opsporingsmiddelen zijn op basis van het gepleegde strafbare feit beperkt", vervolgt de woordvoerder. "Zodra in het onderzoek nieuwe personen naar voren komen die mogelijk getuige zijn geweest, geïdentificeerd kunnen worden en duidelijk wordt dat zij nog niet met de politie gesproken hebben, dan worden ze uitgenodigd voor verhoor. Als mensen concrete informatie hebben, of camerabeelden, van een mogelijke andere bestuurder, roepen wij ze op zich te melden."