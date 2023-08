Portugal incasseert meteen enorme dreun in coëfficiëntenstrijd met Nederland

Het was donderdag een uitstekende dag voor het Nederlands voetbal. FC Twente overleefde ternauwernood de tweede voorronde van de Conference League, terwijl Portugal al een eerste Europese deelnemer is kwijtgeraakt.

Vitória SC werd verrassenderwijs uitgeschakeld door het Sloveense NK Celje in de tweede voorronde van de Conference League. Daardoor heeft Portugal al een eerste tik opgelopen in de coëfficiëntenstrijd met Nederland. Vitória won vorige week met 3-4 in Slovenië, maar verloor donderdag met 0-1. Na strafschoppen stootte Celje door.

Nederland staat virtueel vijfde op de coëfficiëntenlijst, boven Frankrijk en Portugal. De voorsprong op Frankrijk bedraagt momenteel iets meer dan 1 punt, terwijl Portugal op iets minder dan 6 punten achterstand staat. Als Nederland in de top zes weet te blijven, behoudt het zijn twee tickets voor de groepsfase van de Champions League en één voorrondeticket.

Als Nederland de vijfde plek weet vast te houden, is het coëfficiëntenfeest compleet. Dan vaardigt de Eredivisie in het seizoen 2025/26 liefst drie clubs af naar de groepsfase van het miljardenbal en één club naar de voorrondes. In totaal zou Nederland dan zeven clubs Europa in sturen.

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)