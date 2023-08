Premier League-collega voelt zich beledigd door Ten Hag: 'Ik ga iets doen wat ik zelden doe'

Uitspraken van Erik ten Hag vielen vorig seizoen niet zo goed bij Newcastle United. De trainer van Manchester United noemde Newcastle een 'irritant' team, voorafgaand aan hun onderlinge wedstrijd.

"Ze proberen je te irriteren", zei Ten Hag op de persconferentie voor het onderlinge duel eind februari. "In hun wedstrijden is de zuivere speeltijd het laagst. Ze zijn er vrij succesvol mee. Het is aan ons om het tempo in de wedstrijd te houden, maar we zijn ook afhankelijk van de scheidsrechter. We moeten ons niet laten afleiden door de dingen die op het veld gebeuren."

Eddie Howe, de trainer van Newcastle, gebruikte de woorden van Ten Hag om zijn spelers extra te motiveren. Dat blijkt uit beelden van een documentaire van Amazon Prime over het afgelopen seizoen van Newcastle. De vierdelige docuserie, genaamd We Are Newcastle United, gaat op 11 augustus in première. De beelden van de kleedkamerspeech van Howe zijn alvast door Amazon Prime gedeeld op sociale media.

"Ik ga iets doen wat ik normaal zelden doe", zei Howe tegen zijn spelers. "Toen ik de woorden hoorde, vond ik dat ik ze met jullie moest delen." Hij citeert vervolgens Ten Hag en voegt toe: "Waarom ik jullie dit vertel? Als zij een hoog tempo willen hebben, dan gaan we ze dat verdomme geven. Laten we ze wegblazen met onze sprints en met een hoge intensiteit spelen. Let's go!"

De speech van Howe sorteerde effect, want Newcastle won met 2-0 van Manchester United. Uiteindelijk eindigde Manchester United op de ranglijst wel boven Newcastle: de ploeg van Ten Hag werd derde met 75 punten en Howe loodste zijn ploeg met 71 punten naar de vierde plaats. Beide teams kwalificeerden zich voor de groepsfase van de Champions League.