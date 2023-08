PSV dendert door op de transfermarkt en haalt Jerdy Schouten terug naar Nederland

PSV heeft de selectie versterkt met middenvelder Jerdy Schouten. De Eindhovenaren betalen naar verluidt twaalf miljoen euro aan het Italiaanse Bologna. Schouten gaat in het Philips Stadion spelen met rugnummer 22 en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf jaar.

"Ik was heel blij toen PSV interesse toonde en heb direct tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat dit de stap is die ik wil maken. PSV is bezig iets moois neer te zetten en dat past bij mijn ambities. Ik heb onwijs veel zin in dit avontuur", laat de aanwinst weten op de website van de club. Schouten speelde op Nederlandse bodem eerder al in het shirt van ADO Den Haag, Telstar en Excelsior.

Ook Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart is blij met de afgeronde transfer. "Jerdy stond bovenaan ons lijstje, want zijn profiel past perfect bij het voetbal dat we willen spelen", aldus Stewart, die blij is dat een speler uit de Serie A kiest nu al kiest voor een terugkeer naar de Eredivisie. "Dat is niet niks. Niet alleen de speler zelf, maar ook zijn omgeving was erg enthousiast."

Schouten speelde in totaal vier seizoenen in het shirt van Bologna. Zijn teller qua wedstrijden voor de Italianen staat op 109, daarin was hij goed voor twee doelpunten. In 2022 maakte hij onder toenmalig Bondscoach Louis van Gaal zijn Oranje-debuut tegen Wales. Eerder wist PSV de selectie al te versterken met Noa Lang (Club Brugge), Ricardo Pepi (FC Augsburg) en Malik Tillman (Bayern München).