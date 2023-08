PSV en Jerdy Schouten wachten nog altijd op Bologna: 'Het komt PSV in ieder geval ontzettend slecht uit, in het uiterste geval...'

Het had er het afgelopen weekend veel van weg dat Jerdy Schouten zich spoedig PSV’er mocht gaan noemen. De Eindhovenaren bereikten vorige week al een akkoord met Bologna over de transfersom en de middenvelder doorliep zijn medische keuring in Nederland met succes. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie wacht echter nog altijd op de laatste handtekening van Bologna. In en rond het Philips Stadion is er momenteel geen sprake van paniek, maar het komt de club wel ‘ontzettend slecht uit’.

Volgens het Eindhovens Dagblad is het onduidelijk waarom Bologna, nu nog de werkgever van Schouten, de laatste krabbel vooralsnog niet heeft gezet. “Opvallend is dat Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV, maandag in Graz meende dat Bologna wel de transferstukken had getekend. Hij zei toen tegen drie journalisten dat de speler en spelersmakelaar nog een aantal stukken moesten tekenen. Mogelijk moeten die ook weer door Bologna worden getekend en zit daar de verwarring. Hoe dan ook: PSV wacht nog op de Italianen, zoveel is duidelijk”, klinkt het.

FCUpdate-journalist Mounir Boualin meldde een tijdje terug al dat PSV serieuze interesse had in Schouten en dat nieuws werd afgelopen vrijdag bevestigd door onder meer Gianluca di Marzio en Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Volgens de PSV-watcher was ook AC Milan in de race voor de komst van de middenvelder, die zijn keuze echter al had gemaakt: hij wil naar PSV. De deal belandde afgelopen weekend in een stroomversnelling. Schouten werd zondag al gesignaleerd in Eindhoven, waar hij zijn medische keuring met succes doorstond. De prestentatiefilmpjes zouden ook al zijn opgenomen, maar de officiële aankondiging laat vooralsnog dus op zich wachten.

De verwachting is desondanks dat Bologna de laatste handtekening zal gaan zetten. De vraag is echter wanneer. “Of de Italianen meer geld uit de deal willen slepen of toch nog langer de tijd nodig hebben om contracten te bestuderen, is onduidelijk”, klinkt het. “Het komt PSV in ieder geval ontzettend slecht uit, want de club wil Schouten zo snel mogelijk laten meetrainen. In het uiterste geval zou hij terug naar Italië moeten om bij Bologna de training te hervatten, maar partijen verwachten niet dat het tot een impasse gaat komen.”

