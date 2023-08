De supporters van PSV maken zich op voor het heerlijke treffen met Rangers FC op Ibrox in de play-offs van de Champions League. In een grote stoet gingen zij richting het stadion, heerlijk luidkeels zingend. Dat leverde mooie beelden op in Schotland: zo kan het dus ook.

PSV-supporters in Glasgow onderweg naar het stadion pic.twitter.com/rqjtoLYgcg — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) August 22, 2023