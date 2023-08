PSV heeft komst van Davinson Sánchez nog niet uit het hoofd gezet: 'De verwachting is dat...'

PSV lijkt de hoop op de komst van Davinson Sánchez nog niet te hebben opgegeven. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie is nog altijd op zoek naar defensieve versterking en wordt al geruime tijd in verband gebracht met de Colombiaan, maar hij werd tot op heden te duur bevonden. Volgens PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International bestaat er echter nog een kans dat de Eindhovenaren gaan aankloppen bij Sánchez.

De Zuid-Amerikaan streek in de zomer van 2016 neer bij Ajax en groeide in zijn eerste seizoen in Amsterdam meteen uit tot een van de beste verdedigers op de Nederlandse velden. Sánchez maakte bovendien indruk in de Europa League, waarin Ajax uiteindelijk de finale zou halen. Het huwelijk tussen Ajax en Sánchez zou beperkt blijven tot slechts één seizoen. De Amsterdammers waren er alles aan gelegen de Colombiaan binnenboord te houden, maar een miljoenenbod van Tottenham Hotspur viel niet te weigeren.

Bij Tottenham Hotspur is Sánchez inmiddels op een zijspoor beland. Hij had dinsdagavond weliswaar nog een basisplaats in de bekerwedstrijd tegen Fulham, maar de Noord-Londenaren hopen nog voor het verstrijken van de deadline een oplossing voor hem te vinden. Over interesse heeft Sánchez niets te klagen. Dinsdag meldde L’Équipe nog dat Stade Rennes een bod van negen miljoen euro heeft uitgebracht op de verdediger. Volgens Daily Mail heeft Tottenham Hotspur dat voorstel echter van tafel geveegd. Naast Stade Rennes zouden ook Nottingham Forest, Fulham én AS Monaco interesse hebben. De Fransen joegen in eerste instantie op Fulham-verdediger Tosin Adarabioyo, maar het bod op de Engelsman kon de Premier League-club niet bekoren.

Zolang Sánchez geen nieuwe club heeft gevonden, valt een nieuwe poging van PSV om hem naar Eindhoven te halen zeker niet uit te sluiten. Begin deze maand leek een terugkeer van Sánchez in de Eredivisie weliswaar nog ver weg, maar plaatsing voor de Champions League én een vertrek van Ibrahim Sangaré of Bakayoko zouden een overstap naar Eindhoven toch weer bespreekbaar kunnen maken. “De verwachting is dat Ernest Stewart direct doorpakt indien Bakayoko of Sangaré wordt verkocht”, schrijft Timmer bij VI. “Gezien de offensieve speeltijd van Peter Bosz waarbij de verdediging met veel ruimte in de rug moet kunnen spelen, lijkt een verdediger met veel snelheid, zoals bijvoorbeeld Sánchez met wie Bosz al eerder werkte bij Ajax, de voorkeur te genieten.”