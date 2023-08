'Tottenham Hotspur ontvangt bod van 9 miljoen euro op Davinson Sánchez'

Hoewel hij al de hele zomer in verband wordt gebracht met een vertrek, is Davinson Sánchez (27) drie dagen voor het sluiten van de transfermarkt nog altijd speler van Tottenham Hotspur. De Colombiaanse oud-Ajacied werd onder meer in verband gebracht met PSV, dat nog op zoek zou zijn naar een Champions League-waardige verdediger. De Spurs zouden nu een eerste bod ter hoogte van negen miljoen euro hebben ontvangen van het Franse Stade Rennais.

Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe dinsdagochtend. Rennes eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Ligue 1 en kwalificeerde zich derhalve voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De eerste drie competitieduels leverden dit seizoen één zege en twee gelijke spelen op, waarin nog niet één keer de nul werd gehouden. Reden genoeg dus om de markt op te gaan voor een verdedigende versterking.

Eerder deze zomer werd Sánchez in verband gebracht met Spartak Moskou, Galatasaray én PSV. Een overstap naar Rusland zou echter gezien de oorlog in Oekraïne niet de voorkeur hebben van de oud-Ajacied. De Turkse topclub zou op zijn beurt een bod van zo'n acht miljoen euro bij de Spurs hebben neergelegd, maar tot een akkoord kwam het (nog) niet met de Londenaren. Ook PSV zou een interessante optie kunnen zijn; Sánchez werkte bij Ajax al succesvol samen met de huidige PSV-trainer Peter Bosz.

Begin augustus leek een terugkeer van Sánchez in de Eredivisie echter ver weg. Earnest Stewart meldde tegenover ESPN dat de club wel in gesprek was geweest met de Colombiaan, maar vooralsnog niet aan zijn financiële wensen kon voldoen. Inmiddels wordt de club gelinkt aan Jarrad Branthwaite, die afgelopen seizoen al gehuurd werd van Everton en nu in beeld zou zijn om definitief over te stappen naar Eindhoven.