PSV heeft opnieuw beet op de transfermarkt, maar wil nóg twee versterkingen

PSV gaat de komst van Malik Tillman spoedig officieel naar buiten brengen, maar is dan zeker nog niet klaar op de transfermarkt. De Eindhovenaren willen het liefst nog een rechter centrale verdediger en verdedigende middenvelder toevoegen aan de A-selectie van trainer Peter Bosz.

Het Eindhovens Dagblad maakt melding van de succesvolle medische keuring die Tillman heeft ondergaan in het Philips Stadion. Alleen de officiële aankondiging van PSV ontbreekt nog, maar verder is de deal rond. PSV huurt hem met een koopoptie van ongeveer vijftien miljoen euro, die het tot ‘ver in 2024’ nog kan lichten. Malik komt over van Bayern München en is een oue bekende van technisch directeur Earnest Stewart.

Laatstgenoemde wil in elk geval nog een centrale verdediger naar PSV halen, waarvoor Zeno Debast de meest concrete naam is die momenteel valt. De verwachting is dat PSV deze week een nieuw bod uitbrengt bij zijn werkgever Anderlecht. Als dat bedrag richting de twaalf miljoen euro zou gaan, dan komt het vermoedelijk snel tot een akkoord, verwacht het ED.

Of er ook nog een extra middenvelder komt, hangt af van de toekomst van Ibrahim Sangaré. Als hij nog een seizoen bij PSV blijft, dan blijft de hand vermoedelijk op de knip. Vertrekt hij nog wel, zijn Aster Vranckx (VfL Wolfsburg) en Jerdy Schouten (Bologna) de kandidaten, waarbij eerstgenoemde beste papieren heeft. Vranckx is enkele miljoenen goedkoper dan het alternatief (12 om 15 miljoen euro) en heeft vermoedelijk ook een hogere restwaarde. Omdat de transfermarkt pas in de laatste maand écht loskomt, wil PSV het liefst voorlopig nog geen zaken doen voor die positie.