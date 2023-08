PSV is weer wat wijzer na pijnlijke avond voor Belgisch voetbal

PSV weet iets meer over de mogelijke tegenstanders play-offs van de Champions League. De ploeg van Peter Bosz kan nog aan vier clubs worden gekoppeld.

Overleeft PSV de derde voorronde tegen Sturm Graz, dan is de winnaar van Rangers - Servette of Braga - Backa Topala de laatste tegenstander richting de groepsfase van de Champions League.

Servette zorgde woensdagavond voor een stunt door KRC Genk uit te schakelen. Na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd eindigde de return in 2-2. In de penaltyserie trokken de Zwitsers aan het langste eind.

PSV speelt vrijdag de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en speelt vier dagen later tegen Sturm Graz de tweede officiële wedstrijd van het seizoen. De return in Oostenrijk wordt een week later gespeeld.