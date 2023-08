PSV krijgt slecht nieuws: beoogde opvolger van Ibrahim Sangaré maakt andere keuze

PSV lijkt naast de komst van Aster Vranckx te grijpen. De twintigjarige middenvelder van VfL Wolfsburg is volgens onder meer Het Laatste Nieuws op weg naar Fiorentina. Bij de Italiaanse club ligt een contract voor vier seizoenen voor hem klaar.

Dat is voor PSV bijzonder slecht nieuws. Vranckx is/was dé kandidaat om bij een vertrek van Ibrahim Sangaré het middenveld van PSV te vertrekken. Nu Sangaré nog altijd niet is verkocht, kunnen de Eindhovenaren de komst van Vranckx ook niet bekostigen. Fiorentina lijkt daarvan te profiteren.

Artikel gaat verder onder video

PSV moet zodoende werk maken van de komst van een andere middenvelder, mocht Sangaré in de slotweek van de transferperiode nog vertrekken. Het ligt in de lijn der verwachting dat de controleur op korte termijn een transfer maakt. Sangaré, die er internationaal goed op staat, is voor een gelimiteerde transfersom van 37,5 miljoen euro op te halen in het Philips Stadion.

Waar PSV mogelijk de markt op moet om een vervanger van Sangaré te halen, willen de Eindhovenaren zich ook nog versterken met een centrale verdediger. In die zoektocht is PSV uitgekomen bij Jarrad Branthwaite, die vorig seizoen werd gehuurd van Everton. Hij is volgens Voetbal International een 'belangrijke kandidaat' om de Eindhovense defensie te versterken.