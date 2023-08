PSV volgt mogelijk voorbeeld van Feyenoord; jeugdige speler wil graag naar KKD-club

De kans is groot dat PSV komende tijd (tijdelijk) afscheid gaat nemen van Simon Colyn. Rik Elfrink meldt dinsdagmiddag dat de 21-jarige middenvelder graag de overstap wil maken naar Keuken Kampioen Divisie-ploeg De Graafschap. De Canadees heeft echter nog geen toestemming gekregen om Eindhoven te verlaten.

De PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad meldt dat De Graafschap, op jeugdgebied samenwerkend met PSV, nog in afwachting is van een antwoord van PSV en hoopt op een transfer. De middenvelder heeft echter dus nog geen toestemming gekregen van zijn club.

Colyn lijkt niet in de plannen voor te komen van trainer Peter Bosz en moet het dus doen met optredens bij Jong PSV. In dat elftal speelde de Canadese voetballer afgelopen twee seizoenen ook al. In het shirt van de beloften van PSV kwam hij 64 optredens waarin hij goed was voor elf doelpunten en tien assists.

Eerder deze dag deed De Graafschap al zaken met een andere ploeg uit de Nederlandse top drie. De Superboeren wisten zich te versterken met Feyenoord-doelman Thijs Jansen. Hij wordt voor één jaar gehuurd door de club uit Doetinchem. Colyn is mogelijk de volgende talentvolle speler die richting de Achterhoek trekt.