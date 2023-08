PSV wijst opvallend laag bod van Nottingham Forest op Sangaré af

PSV heeft een bod van Nottingham Forest op Ibrahim Sangaré afgewezen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De club uit de Premier League wilde Sangaré huren met een verplichte optie tot koop, die inclusief bonussen 25 miljoen euro bedroeg.

Dat bedrag is volgens PSV veel te weinig. PSV wil minstens 37,5 miljoen euro ontvangen voor Sangaré. Dat is ook het bedrag dat in de afkoopclausule in zijn contract wordt genoemd. Het openingsbod van Nottingham is dus beduidend lager.

Sangaré trainde maandag 'gewoon' mee met PSV en kan dinsdag meedoen in de returnwedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. De Ivoriaan wordt ook gevolgd door Liverpool, Paris Saint-Germain en Bayern München, maar die clubs hebben zich nog niet gemeld met een bod.