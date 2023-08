PSV'er Vertessen schiet in de lach na vraag van Hans Kraay jr.: 'Weet niet precies wie dat is'

Hans Kraay jr. voerde zaterdagavond een gesprek met PSV’er Yorbe Vertessen. De interviewer werd vooraf gevraagd of hij aan de andere kant kon gaan staan voor het vraaggesprek. “Is dit je goede kant?”, vroeg Kraay daarom allereerst aan de Belg, die daarop in de lach schoot.

“Is dat zo?”, glimlachte Vertessen bij ESPN op de opmerking van Kraay over voormalig Real Madrid-keeper Julio Iglesias, die altijd aan de rechterkant geïnterviewd wilde worden. “Of ik hem ken? Van naam, ja, maar weet niet precies wie dat is”, hield de PSV’er zich enigszins op de vlakte.

Artikel gaat verder onder video

Ook bij de volgende vraag van Kraay schoot Vertessen in de lach, toen hem werd gevraagd of zijn treffer tegen Vitesse vergelijkbaar was met die van Noa Lang tegen FC Utrecht. “Ja, het lijkt er wel op, ja. Mooi”, aldus de lachende Vertessen. “Hoe we dit in België noemen? Geen idee, hard in de bovenhoek. Een granaat? Laten we het daar op houden.”

Bij de volgende vraag van Kraay werd de toon behoorlijk serieuzer, want de interviewer concludeerde dat Vertessen weinig perspectief heeft op een basisplaats gezien de aanwezigheid van Lang. “Het is niet altijd even makkelijk”, erkent Vertessen. “In de minuten die ik krijg, probeer ik me te laten zien. Dat gaat lekker en ik hoop dat ik die lijn kan vast houden.”

Op de vraag of Vertessen eventueel ook vanaf rechts uit de voeten zou kunnen op de plek van Johan Bakayoko, antwoordt hij instemmend. “Ik kan zeker aan de rechterkant en dat weet de trainer ook. In de voorbereiding heb ik daar ook gespeeld”, aldus de buitenspeler.