Rangers - PSV: op deze zender kijk je live naar de wedstrijd en dit is de vermoedelijke opstelling

PSV hoopt dinsdagavond een belangrijke stap richting de groepsfase van de Champions League te zetten. Op het programma staat de eerste wedstrijd tegen Rangers in de play-offs van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Op welke zender is de wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz te zien? En wat is de vermoedelijke opstelling van de Eindhovenaren?

Rangers - PSV op tv

De ontmoeting tussen PSV en Sturm Graz is live te bekijken bij RTL 7. De voorbeschouwing begint om 19.55 uur en de aftrap is om 21.00 uur. Ziggo Sport zendt de wedstrijd eveneens uit. Via NLZIET en Videoland is de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League ook te volgen.

Vermoedelijke opstelling PSV

Artikel gaat verder onder video

Het lijkt erop dat PSV met twee (basis)debutanten aan de aftrap verschijnt tegen Rangers. De maandag aangetrokken Sergiño Dest wordt door de blessure van Patrick van Aanholt vermoedelijk meteen voor de leeuwen te worden gegooid, terwijl voor Jerdy Schouten een basisplaats op het middenveld lonkt.

Walter Benítez heeft op Ibrox de taak zijn doel schoon te houden. Voor hem staan naast Dest waarschijnlijk Jordan Teze, André Ramalho en Olivier Boscagli. Schouten wordt op het middenveld vergezeld door Ibrahim Sangaré en Joey Veerman, terwijl voorin de van een lichte blessure herstelde Noa Lang samen met Luuk de Jong en Johan Bakayoko voor de doelpunten moet zorgen.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Sangaré, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang