René van der Gijp verbaast zich over Wesley Sneijder: 'Zelfs dát wil hij niet doen'

René van der Gijp vraagt zich af hoe het verder moet met Wesley Sneijder. De recordinternational flirtte met een terugkeer naar Ajax, maar een hernieuwde samenwerking is verder weg dan ooit nu de relatie tussen de 39-jarige Sneijder en de Amsterdamse club ernstig is bekoeld.

Het leek er even op dat Sneijder in een rol binnen de technische staf van Maurice Steijn zou terugkeren bij Ajax, maar de trainer liet deze week weten dat de gesprekken on hold zijn gezet. Sneijder liet daarop weten dat Ajax die beslissing eenzijdig had genomen en hij geen basis meer voor een samenwerking zag.

In de nieuwste aflevering van podcast KieftJansenEgmondGijp, die opgenomen is voordat bekend werd dat Sneijder en Ajax niet met elkaar in zee zullen gaan, vraagt Van der Gijp zich af hoe de toekomst van Sneijder eruitziet. "Wat wil hij nou eigenlijk? Jij kent hem, want jij zit met hem aan tafel", richt hij zich tot Wim Kieft, die net als Sneijder weleens aanschuift bij Veronica Offside.

"Hij wil het liefst natuurlijk trainer worden zonder dat hij de cursus heeft gedaan. Of ergens manager zijn", reageert Kieft. "Daar staan ze bij de KNVB echter niet achter. Ze hebben dat toen wel met Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Marco van Basten gedaan. Zij kregen en verkorte cursus en mochten bij het Nederlands elftal meelopen."

Van der Gijp stipt aan dat Sneijder enkele jaren geleden ook was begonnen aan de verkorte cursus. "Maar zelfs die wil hij niet doen", spreekt hij zijn verbazing uit. "Het is ook lastig. Die jongen is gestopt met voetballen en nu moet hij erachter komen waar zijn kwaliteiten liggen. Steijn heeft al twee assistenten, wat heeft het voor zin als hij daarbij loopt??"

Volgens Kieft had Sneijder kunnen eisen dat hij binnen de staf van Ajax meer te vertellen zou krijgen dan Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati. "Dat lijkt me, in ieder geval. Anders ben je gewoon een onderdeel van een staf. Ik heb nog nooit deel willen uitmaken van een staf. Dan moet je overleggen. Jij doet dit, jij doet dat. Dat vind ik zo'n vermoeiend gedoe. Ik heb die trainerscursus gedaan; je moet tegenwoordig een computergeleerde zijn. Ik werd er op een gegeven moment helemaal gek van en ben er toen mee gestopt."