Róbert Bozeník dompelt Benfica in rouw in dertiende minuut (!) van blessuretijd

Benfica heeft een slechte seizoensstart achter de rug. De ploeg van trainer Roger Schmidt verloor maandagavond met 3-2 van Boavista door een doelpunt van voormalig Feyenoord-spits Róbert Bozeník in de dertiende minuut ban de blessuretijd.

Halverwege de eerste helft had Ángel Di María de score geopend voor Benfica met een intikker voor open doel. Na de rust moest Benfica verder met tien man, want Peter Musa kreeg direct rood. Bozeník zorgde vervolgens van dichtbij voor de 1-1. Rafa Silva maakte een kwartier voor tijd de 1-2; in de negentigste minuut leidde een penalty van Bruno Lourenco tot de 2-2.

Artikel gaat verder onder video

Er werden tien minuten bij de wedstrijd opgeteld en in de negende minuut van de blessuretijd ontving Lourenco een rode kaart voor een overtreding. Mede daardoor werd de blessuretijd nog verder opgerekt. Waar Benfica met tien tegen tien op jacht was naar het winnende doelpunt, rondde Bozeník een tegenaanval af namens Boavista: 3-2.

Bozeník was niet de enige ex-Feyenoorder op het veld, want Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes hadden eeen basisplaats bij Benfica. Aursnes stond de hele wedstrijd op het veld en Kökçü werd in minuut 84 gewisseld.