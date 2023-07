Feyenoord is definitief verlost van miskoop en hoopt op mooi bedrag vanuit Portugal

Robert Bozinik heeft Feyenoord na een teleurstellende samenwerking definitief achter zich gelaten. De 23-jarige spits heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij Boavista. De club uit Portugal huurde de Bozenik afgelopen seizoen al van Feyenoord.

Boavista maakte dinsdagmiddag wereldkundig dat Bozenik definitief naar het Estádio do Bessa komt. Op de website van de club laat de spits weten dolgelukkig te zijn met zijn langere verblijf in Porto. "Ik voel me hier thuis en heb het gevoel dat ik deel uitmaak van deze familie. De mensen hier geloven in mij dat is erg belangrijk in deze fase van mijn carrière. Het voelt goed om al deze steun te krijgen."

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord en Boavista spraken vorige zomer een koopoptie van 2,5 miljoen euro af. Het is echter niet zeker of de Portugezen, die het financieel niet al te breed hebben, daaraan hebben kunnen voldoen. Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl houdt Feyenoord toch een 'redelijke vergoeding' over aan de transfer. Daarnaast is er een doorverkooppercentage van twintig procent in de deal opgenomen.

Bozenik kwam begin 2020 naar Rotterdam-Zuid, maar kon de hoge verwachtingen nooit waarmaken. Uiteindelijk kwam hij tot 28 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord en scoorde hij vier keer. De regerend landskampioen verhuurde hem ook aan het Duitse Fortuna Düsseldorf. Afgelopen seizoen kwam de dertigvoudig international van Slowakije namens Boavista tot vier treffers in 27 wedstrijden. Boavista eindigde als negende in Portugal.