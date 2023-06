'Feyenoord onderhandelt met Portugezen: geflopte spits kan definitieve overstap maken'

Feyenoord is in gesprek met het Portugese Boavista over een definitieve transfer van aanvaller Róbert Bozeník. De Slowaak speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de nummer negen van de Portugese competitie, die graag met hem door wil.

Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908 woensdagmiddag. Boavista zou Bozeník sowieso voor een bedrag van 2,5 miljoen euro kunnen overnemen. Dat is namelijk de hoogte van de koopoptie die beide clubs afgelopen zomer overeenkwamen toen de spits op huurbasis naar Portugal verkaste. Vanwege financiële problemen hikt Boavista echter tegen die transfersom aan, zo weet de site te melden.

Het contract van Bozeník bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2024. De club zou echter niet meer op hem rekenen bij de start van het nieuwe seizoen. De landskampioen zou daarom mee willen werken aan een oplossing die voor alle partijen goed is. Daarbij zou het wel van belang zijn dat Feyenoord een deel van de investering van 4 miljoen euro die het in 2020 deed terug willen zien.

Namens Feyenoord kwam Bozeník niet verder dan 28 wedstrijden, waarin hij vier keer wist te scoren. In het shirt van Boavista liet hij afgelopen seizoen vergelijkbare cijfers optekenen: in 27 wedstrijden was het eveneens vier keer raak. Afgelopen week zat hij nog bij de Slowaakse selectie voor de EK-kwalificatieduels met IJsland (1-2 winst) en Leichtenstein (0-1 winst). In die eerste wedstrijd kwam hij een half uur voor het einde als invaller in het veld; tegen Liechtenstein bleef Bozeník 90 minuten op de bank.