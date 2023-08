Ron Jans sprak met oude bekende: 'Hij is nu even vijfde wiel aan de wagen, maar ik ben ervan overtuigd dat...'

Ramiz Zerrouki moet geduld hebben bij Feyenoord. De middenvelder maakte deze zomer vol verwachting de overstap van FC Twente naar de landskampioen, maar is zijn basisplaats al na twee wedstrijden kwijtgeraakt. Ron Jans, die Zerrouki onder zijn hoede had in Enschede, is er echter van overtuigd dat de Algerijn ook in Rotterdam een belangrijke rol gaat vervullen.

Feyenoord deed in het afgelopen jaar meerdere pogingen om Zerrouki binnen te halen. De Rotterdammers hadden de international van Algerije het liefst in januari al gecontracteerd, maar FC Twente was op dat moment niet bereid om mee te werken aan een vertrek van de sterkhouder. In mei meldden FC Twente en Feyenoord dan toch een akkoord over een transfer van de middenvelder. “Ze hebben heel veel moeite gedaan om hem binnen te halen. Niet tot mijn frustratie, maar het bracht wel onrust”, vertelde Jans zondagavond aan tafel bij Studio Voetbal.

“Ik vond het vooral heel lastig voor hem, want ik vond dat FC Twente en ik een goede reden hadden om hem erbij te houden”, vervolgde de oud-trainer van de club uit Enschede. Zerrouki kon in de eerste twee officiële wedstrijden van dit seizoen rekenen op een basisplaats bij Feyenoord, maar begon in de laatste twee competitieduels op de bank. “Op het moment is hij even vijfde wiel aan de wagen. Ik heb hem even gebeld, maar dat zijn van die dingen… Als mensen iets speciaals doen of als ze even wat minder zitten, dan vind ik het wel leuk om gewoon even contact op te nemen”, vertelde Jans. “Ik heb hem dus even gesproken en ben ervan overtuigd dat hij bij Feyenoord ook een hele belangrijke rol kan spelen.”

Feyenoord-trainer Arne Slot koos in de thuiswedstrijd tegen Almere City voor een middenveld bestaande uit Mats Wieffer, Quinten Timber en Calvin Stengs. De eerste twee behoorden tot de uitblinkers. Zerrouki moest lijdzaam toekijken vanaf de bank. Hij mocht in de tweede helft nog wel invallen. Volgens Jans moet hij geduld hebben. “Vorig jaar was hij ook een van de spelers in de top drie als het gaat om het aanspelen van de voorwaartsen. Buitenspelers brengt hij ook zo vaak in de één tegen één. Hij speelt heel vaak vooruit, alleen heeft hij nu ook te maken met de wetten van een Nederlandse topclub.”

Rafael van der Vaart, eveneens te gast bij Studio Voetbal, vroeg zich af of Feyenoord Zerrouki überhaupt wel moest halen. “Toen Feyenoord hem wilde halen, was Wieffer nog niet echt doorgebroken. En nu natuurlijk wel. Dat is dan het moment denk ik om hem niet meer te halen, omdat Wieffer er al was en ik vind hem eigenlijk wel een beetje dezelfde speler als Wieffer. Het is eigenlijk Wieffer of hij.”