Sierd de Vos zorgt voor verbazing bij Ajax-fans na opmerkelijke uitspraak over Jorrel Hato

De Ajax-supporters hebben zich gedurende de eerste helft tegen Borussia Dortmund geërgerd aan Sierd de Vos. De commentator verzorgt de wedstrijd, die uitgezonden wordt op Ziggo Sport, van live-commentaar, maar doet dat volgens de Ajax-fans niet goed. Zo baarde ‘Sierd’ opzien met een uitspraak over Jorrel Hato.

Maurice Steijn koos in de oefenwedstrijd tegen Dortmund voor een defensie bestaande uit Anass Salah-Edinne, Jorrel Hato, Olivier Aertsen en Devyne Rensch. Volgens De Vos is van dat viertal alleen Rensch een basisspeler. Dit wekt verbazing bij de Ajax-fans, aangezien met name Hato toch wel degelijk een goede kans maakt om als basisspeler te gaan starten dit seizoen. Aan het einde van het vorige seizoen speelde de pas zeventienjarige verdediger al regelmatig mee, terwijl hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ook vaak in actie kwam.