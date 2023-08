Slavia Praag-trainer bevestigt aanstaande Feyenoord-transfer: 'Hij vertelde me dat...'

Feyenoord heeft Ondrej Lingr zo goed als binnen. De middenvelder van Slavia Praag gaat hoogstwaarschijnlijk de nieuwste aanwinst worden van de Rotterdammers. Nadat Jindrich Trpisovsky, trainer van Slavia Praag, dinsdag wist te melden dat Lingr in het vliegtuig is gestapt naar Nederland, kan eigenlijk niets de transfer meer in de weg staan.

“Hij zei dinsdag gedag tegen mij en vertelde dat hij naar Rotterdam zou vliegen”, laat Trpisovsky weten op een persconferentie. De oefenmeester bevestigt hiermee dat de deal in kannen en kruiken is. De verwachting is dat donderdag de laatste plooien worden gladgestreken tussen Lingr en Feyenoord.

“Ik wens Ondrej het allerbeste. We hebben een geweldige verstandhouding, al overheerst nu het gevoel dat we hem moeten laten gaan voor een belangrijk tweeluik”, vertelt de Tsjechische trainer. Slavia Praag komt donderdagavond voor het eerst in actie in de knock-outfase van de Europa League. De ploeg neemt het daarin op tegen Zorya Luhansk. Lingr gaat in deze wedstrijd dus sowieso niet in actie komen voor de ploeg waar hij bijna honderdveertig duels voor speelde.

Niet alleen Trpisovsky is content met de transfer van de 24-jarige middenvelder. Ook Nederlander én oud-Feyenoorder Mick van Buren was ontzettend blij voor zijn ploeggenoot. "Hij is een keiharde Feyenoord-fan en leek nog blijer dan Ondrej zelf. Van Buren begon al Feyenoord-liedjes te draaien op de club toen hij van de transfer hoorde. Ik ben als trainer ook blij dat hij naar die club gaat en niet naar een andere bestemming. Feyenoord is een fenomenale ploeg”, verzekerde Trpisovsky. Van Buren vertelde tegenover het Algemeen Dagblad zelf wat hij van de transfer vindt.