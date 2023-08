Slecht nieuws voor Feyenoord: Olympique Lyonnais wijst bod van 34 miljoen af

RB Leipzig slaagt er vooralsnog niet in om Castello Lukeba los te weken bij Olympique Lyonnais, zo schrijft BILD. Dat is slecht nieuws voor Feyenoord, want daardoor lijkt Lutsharel Geertruida de belangrijkste kandidaat om als opvolger van Josko Gvardiol naar Leipzig te komen.

BILD stelt dat Lukeba de 'favoriet' was om Gvardiol op te volgen, maar dat de onderhandelingen zich in een impasse bevinden. Lyon wil de twintigjarige verdediger niet laten gaan en heeft drie biedingen afgewezen. Het derde bod zou 34 miljoen euro hebben bedragen. Daardoor wordt de aandacht steeds meer verlegd naar Geertruida.

De Duitse krant bevestigt de berichtgeving van 1908.nl over een nieuw bod van 25 miljoen euro plus variabelen op Geertruida. 1908.nl meldde woensdag dat het bod later in de week zou worden ingediend en volgens BILD is dat inmiddels gebeurd. Het geboden bedrag 'is niet ver verwijderd van de wensen van de Nederlandse club', zo klinkt het.

Het eerste Duitse bod werd resoluut van tafel geveegd door de kampioen van de Eredivisie. Dat bod bedroeg naar verluidt slechts 15 miljoen euro plus 2,5 miljoen euro aan bonussen. Ook het tweede bod van naar verluidt 20 miljoen euro werd niet geaccepteerd door de Rotterdammers. De club heeft genoeg geld te besteden, want Gvardiol gaat voor negentig miljoen euro naar Manchester City.

Feyenoord neemt het liefst nog geen afscheid van Geertruida, die nog tot de zomer van 2025 vastligt in Rotterdam. De verdediger speelde tot nu toe 151 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Hierin was hij goed voor vijftien doelpunten en zes assists.